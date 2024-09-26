Внаслідок удару КАБами по Харкову вже є троє поранених - мер
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару керованими авіабомбами по Харкову постраждали троє людей. Пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду, загорівся дах одного з будинків.
Троє людей травмувались наслідок ворожого удару КАБами по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Маємо попередню інформацію про трьох постраждалих внаслідок прильотів по Харкову. Всі троє з осколковими пораненнями
Раніше голова ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що ворог вдарив трьома КАБами. Ще два удари, попередньо, - в лісовому масиві.
Один з КАБів влучив у землю, пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду. Загорівся дах будинку, вказав Синєгубов.
Раніше УНН повідомляв, що у Київському районі Харкова російські окупанти завдали удару КАБом по приватному житловому будинку.