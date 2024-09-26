В результате удара КАБами по Харькову уже есть трое раненых - мэр
Киев • УНН
В результате вражеского удара управляемыми авиабомбами по Харькову пострадали три человека. Повреждены два частных дома и хозяйственная постройка, загорелась крыша одного из домов.
Три человека травмировались в результате вражеского удара КАБами по Харькову, сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Есть предварительная информация о трех пострадавших в результате прилетов по Харькову. Все трое с осколочными ранениями
Ранее глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что враг ударил тремя КАБами. Еще два удара, предварительно, - в лесном массиве.
Один из КАБов попал в землю, повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. Загорелась крыша дома, указал Синегубов.
Ранее УНН сообщал, что в Киевском районе Харькова российские оккупанты нанесли удар КАБом по частному жилому дому.