В результате удара КАБами по Харькову уже есть трое раненых - мэр

Три человека травмировались в результате вражеского удара КАБами по Харькову, сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Есть предварительная информация о трех пострадавших в результате прилетов по Харькову. Все трое с осколочными ранениями - написал Терехов в Telegram.

Ранее глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что враг ударил тремя КАБами. Еще два удара, предварительно, - в лесном массиве.



Один из КАБов попал в землю, повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. Загорелась крыша дома, указал Синегубов.



Ранее УНН сообщал, что в Киевском районе Харькова российские оккупанты нанесли удар КАБом по частному жилому дому.