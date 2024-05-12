Внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області поранено жінку, пошкоджено інфраструктуру
Київ • УНН
11 травня рф атакувала Дніпропетровську область, застосувавши 9 безпілотників та артилерійські обстріли, поранивши одну жінку та пошкодивши інфраструктуру, будинки та транспортні засоби.
11 травня рф вдарила по Дніпропетровщині 9 безпілотниками і 3 обстріляла артилерією. Поранена одна жінка. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За інформацією, ворожі сили 11 травня нанесли удар 9 безпілотниками та 3 рази обстріляли з артилерії Дніпропетровську область.
Були заатаковані Нікополь, Мирівська, Марганецька та Покровська сільські громади.
Повідомляється про поранення однієї жінки та матеріальні збитки, включаючи 7 приватних будинків, господарські споруди, парники, гаражі, автомобілі та лінії електропередач.
Крім того, інфраструктурний об'єкт внаслідок атаки також був пошкоджений.
Ворожі безпілотники-камікадзе пошкодили будинки та інфраструктуру на Дніпропетровщині11.05.24, 08:11 • 24863 перегляди