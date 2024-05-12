В результате российских ударов по Днепропетровской области ранена женщина, повреждена инфраструктура

11 мая рф ударила по Днепропетровщине 9 беспилотниками и 3 обстреляла артиллерией. Ранена одна женщина. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, вражеские силы 11 мая нанесли удар 9 беспилотниками и 3 раза обстреляли из артиллерии Днепропетровскую область.

Были атакованы Никополь, Мировская, Марганецкая и Покровская сельские громады.

Сообщается о ранении одной женщины и материальном ущербе, включая 7 частных домов, хозяйственные постройки, парники, гаражи, автомобили и линии электропередач.

Кроме того, инфраструктурный объект в результате атаки также был поврежден.

Вражеские беспилотники-камикадзе повредили дома и инфраструктуру на Днепропетровщине