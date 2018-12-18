Влада намірилися скасувати ліцензування імпорту та експорту алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Кабінет міністрів України запропонував Верховній раді скасувати ліцензування імпорту та експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, передає УНН із посиланням на законопроект №9388, опублікований на сайті ВР.
Автори законодавчої ініціативи кажуть, що скасування ліцензування імпорту та експорту алкоголю і тютюну є кроком з дерегуляції галузі.
“Законопроектом пропонується скасувати ліцензування імпорту, експорту спирту, імпорту, експорту алкогольних напоїв, імпорту, експорту тютюнових виробів згідно із статтями 14, 15 закону „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів“ як таке, що втратило позитивний регулюючий ефект, що є кроком з дерегуляції у сфері обігу зазначеної продукції”, — сказано у пояснювальній записці.
Реалізація положень проекту Закону не потребує фінансування з державного або місцевих бюджетів, пишуть законотворці.
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