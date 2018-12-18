Власти вознамерились отменить лицензирование импорта и экспорта алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде отменить лицензирование импорта и экспорта алкогольных напитков и табачных изделий, передает УНН со ссылкой на законопроект №9388, опубликованный на сайте ВР.
Авторы законодательной инициативы говорят, что отмена лицензирования импорта и экспорта алкоголя и табака является шагом по дерегуляции отрасли.
"Законопроектом предлагается отменить лицензирование импорта, экспорта спирта, импорта, экспорта алкогольных напитков, импорта, экспорта табачных изделий в соответствии со статьями 14, 15 закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" как такое, что утратило положительный регулирующий эффект, что является шагом по дерегуляции в сфере оборота указанной продукции", - говорится в пояснительной записке.
Реализация положений проекта Закона не требует финансирования из государственного или местных бюджетов, пишут законодатели.
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