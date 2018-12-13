Нардепи "узаконили" віскі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Верховна Рада України визначилася з поняттям "віскі" на законодавчому рівні, передає УНН з посиланням на відповідний документ.
"Віскі - алкогольний напій, міцністю від 35 до 45 відсотків об'ємних одиниць з характерним ароматом, виготовлений з витриманого в обвуглених всередині дубових бочках (ємностях з обвугленою дубовою клепкою) зернового дистиляту", - йдеться в законі № 9260.
Закон був прийнятий 23 листопада. 10 грудня документ підписав Президент України Петро Порошенко.
Як писав УНН, МЕРТ вирішив спростити роздрібну торгівлю алкоголем.
Також нагадаємо, кінець року в Україні ознаменувався "брендовим" скандалом на алкогольному ринку.
Так, представники торговельних мереж повідомили, що почали отримувати листи він НВП "Гетьман", в яких стверджувалося, що відтепер саме львівський горілчаний завод нібито буде виробляти українську горілку Medoff. У компанії-виробнику продукту - Beverage Trading Company (BTC) - відреагували на те, що відбувається, запевнивши, що нікого не уповноважували на виробництво продукції під їх брендами.
Пізніше в BTC завили про появу в мережі фейкового сайту з продукцією Medoff. У зв'язку з цим директор компанії Олексій Ковалевич звернулися до всіх учасників ринку і споживачів із закликом бути пильними і не дати ввести себе в оману.