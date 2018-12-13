Нардепы "узаконили" виски

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 2596 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 12124 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 14429 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 12930 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 45359 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 95143 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 142224 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 131797 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71449 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188932 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.8м/с
60%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 11090 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 14504 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 18549 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 17110 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 21486 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 4174 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 12124 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 14429 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 142225 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 131797 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13467 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15646 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 18031 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20931 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 22450 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Нардепы "узаконили" виски

Киев • УНН

 • 14246 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Верховная Рада Украины определилась с понятием "виски" на законодательном уровне, передает УНН со ссылкой на соответствующий документ.

Нардепы "узаконили" виски

“Виски — алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45 процентов объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята”, — говорится в законе № 9260.

Закон был принят 23 ноября. 10 декабря документ подписал Президент Украины Петр Порошенко.

Как писал УНН, МЭРТ решил упростить розничную торговлю алкоголем.

Также напомним, конец года в Украине ознаменовался “брендовым” скандалом на алкогольном рынке.

Так, представители торговых сетей сообщили, что начали получать письма он НПП “Гетьман”, в которых утверждалось, что отныне именно львовский водочный завод якобы будет производить украинскую водку Medoff. В компании-производителе продукта — Beverage Trading Company (BTC)— отреагировали на происходящее, заверив, что никого не уполномочивали на производство продукции под их брендами. 

Позже в BTC завили о появлении в сети фейкового сайта с продукцией Medoff. В связи с этим директор компании Алексей Ковалевич обратились ко всем участникам рынка и потребителям с призывом быть бдительными и не дать ввести себя в заблуждение. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,365.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,316.50
Ethereum
$1,574.54