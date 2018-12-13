Нардепы "узаконили" виски
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Верховная Рада Украины определилась с понятием "виски" на законодательном уровне, передает УНН со ссылкой на соответствующий документ.
“Виски — алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45 процентов объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята”, — говорится в законе № 9260.
Закон был принят 23 ноября. 10 декабря документ подписал Президент Украины Петр Порошенко.
Как писал УНН, МЭРТ решил упростить розничную торговлю алкоголем.
Также напомним, конец года в Украине ознаменовался “брендовым” скандалом на алкогольном рынке.
Так, представители торговых сетей сообщили, что начали получать письма он НПП “Гетьман”, в которых утверждалось, что отныне именно львовский водочный завод якобы будет производить украинскую водку Medoff. В компании-производителе продукта — Beverage Trading Company (BTC)— отреагировали на происходящее, заверив, что никого не уполномочивали на производство продукции под их брендами.
Позже в BTC завили о появлении в сети фейкового сайта с продукцией Medoff. В связи с этим директор компании Алексей Ковалевич обратились ко всем участникам рынка и потребителям с призывом быть бдительными и не дать ввести себя в заблуждение.