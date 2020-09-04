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Військові з бойовим досвідом масово покидають лави ЗСУ - волонтер

Київ • УНН

 • 149795 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Професійні українські військові з бойовим досвідом зараз масово полишають лави Збройних сил України. До цього призводить політика Генштабу, а на зміну їм приходять "канцелярські" військові чиновники. Про це у коментарі УНН розповіла волонтер, колишній народний депутат Оксана Корчинська.

Військові з бойовим досвідом масово покидають лави ЗСУ - волонтер

"Це, на жаль, масово відбувається. У лавах ЗСУ зараз старші лейтенанти-випускники нашої Академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Це еліта української армії, які пройшли 4, 5, а деякі і 6 років війни. Частина з них - це командири рот, частина – заступники комбатів або начальники штабів батальйонів – усі вони масово йдуть з війська, бо не бачать перспектив", - розповіла вона.

Є кілька причин, чому бойові офіцери покидають лави ЗСУ, каже Корчинська.

"Вони так і кажуть, виступаючи перед своїми бригадами: ми бойові офіцери і ми навчилися за час війни вибудовувати бойову бригаду, готову до оборони своєї країни. Зараз наступає час, коли нас заставляють будувати "бригаду на мир". Ми не розуміємо, як це можливо, коли ворог обстрілює. Вони чесно це кажуть особовому складу і йдуть. На їх заміну приходять ті, хто переважний час війни відсиджувалися десь у штабах та були лише на полігонах. Без сумніву, серед них теж є фахівці, але це поодинокі випадки", - розповіла вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хомчак єдиний, хто доповідає Президенту, дезінформуючи його про реалії в армії – Корчинська

Ще одна причина масового звільнення військових – нереформовані ЗСУ, відповідно до стандартів НАТО, додає волонтер.

"Молоді офіцери йдуть з армії тому, що у них 70-80 % часу йде на оформлення різних папірців, а не на бойову підготовку. Всі надіялися, що буде хоча б натяк на реальну реформу ЗСУ, відповідно до стандартів НАТО. Натомість - військові займаються оформленням папірців. Це нівелює все, що ми досягнули за 6 років війни", - пояснила Корчинська.

Нагадаємо, раніше, військові експерти прогнозували масові скорочення штатів бригади, полку, числа рот і взводів в українській армії, зокрема, через так звану "кадрову реформу" Хомчака.

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"Не так давно країна вийшла на новий рівень відносин з НАТО, що також вимагає певних коригуючих рішень. Нарешті, після 2015 року були створені два нових оперативних командування, нове повітряне командування, Корпус резерву, основа для бригад територіальної оборони, і багато чого ще. Тобто структури зі своїми штатами — і тут Хомчак вирішує втиснути все це у магічну цифру 250 тисяч, у тому числі 204 тисячі військовослужбовців...

"Подібне "натягування сови на глобус" призведе до очікуваних результатів — масових скорочень штатів бригади, полку, числа рот в батальйонах, взводів у ротах, а також до об’єднання яких тільки можна посад. На тлі хронічної неукомплектованості підрозділів, навіть розмови про це вкрай негативно впливають на загальну боєздатність армійських частин. Ще півроку такої "реформи" — і на ротацію треба буде відправляти кухарів і солдатів строкової служби", — зазначав з цього приводу експерт Михайло Жирохов.

Крім того, військові фахівці вже попереджали, що сьогодні у ЗСУ "артилерія знищується на всіх рівнях". Також просили депутатів привернути увагу до цих процесів і з боку НАТО.

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