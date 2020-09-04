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Военные с боевым опытом массово покидают ряды ВСУ - волонтер

Киев • УНН

 • 149795 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Профессиональные украинские военные с боевым опытом сейчас массово покидают ряды Вооруженных сил Украины. К этому приводит политика Генштаба, а на смену им приходят "канцелярские" военные чиновники. Об этом в комментарии УНН рассказала волонтер, бывший народный депутат Оксана Корчинская.

Военные с боевым опытом массово покидают ряды ВСУ - волонтер

"Это, к сожалению, массово происходит. В рядах ВСУ сейчас старшие лейтенанты-выпускники нашей Академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Это элита украинской армии, которые прошли 4, 5, а некоторые и 6 лет войны. Часть из них - это командиры рот, часть - заместители комбатов или начальники штабов батальонов - все они массово уходят из армии, потому что не видят перспектив", - рассказала она.

Есть несколько причин, почему боевые офицеры покидают ряды ВСУ, говорит Корчинская.

"Они так и говорят, выступая перед своими бригадами: мы боевые офицеры и мы научились за время войны выстраивать боевую бригаду, готовую к обороне своей страны. Сейчас наступает время, когда нас заставляют строить "бригаду на мир". Мы не понимаем, как это возможно, когда враг обстреливает. Они честно это говорят личному составу и уходят. На их замену приходят те, кто предпочтительное время войны отсиживались где-то в штабах и были только на полигонах. Без сомнения, среди них тоже есть специалисты, но это единичные случаи", - рассказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хомчак единственный, кто докладывает Президенту, дезинформируя его о реалиях в армии - Корчинская.

Еще одна причина массового увольнения военных - нереформированные ВСУ, согласно стандартов НАТО, добавляет волонтер.

"Молодые офицеры уходят из армии потому, что у них 70-80% времени уходит на оформление различных бумажек, а не на боевую подготовку. Все надеялись, что будет хотя бы намек на реальную реформу ВСУ, согласно стандартов НАТО. Вместо этого - военные занимаются оформлением бумажек. Это нивелирует все, что мы достигли за 6 лет войны", - пояснила Корчинская.

Напомним, ранее, военные эксперты прогнозировали массовые сокращения штатов полка, числа рот и взводов в украинской армии, в частности, из-за так называемой "кадровой реформы" Хомчака.

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"Не так давно страна вышла на новый уровень отношений с НАТО, что также требует определенных корректирующих решений. Наконец, после 2015 года были созданы два новых оперативных командования, новое воздушное командование, Корпус резерва, основа для бригад территориальной обороны, и много чего еще. То есть структуры со своими штатами - и тут Хомчак решает втиснуть все это в магическую цифру 250 тысяч, в том числе 204 тысяч военнослужащих...

"Подобное "натягивание совы на глобус" приведет к ожидаемым результатам - массовым сокращениям штатов полка, числа рот в батальонах, взводов в ротах, а также к объединению которых только можно должностей. На фоне хронической неукомплектованности подразделений, даже разговоры об этом крайне негативно влияют на общую боеспособность армейских частей. Еще полгода такой "реформы" - и на ротацию надо будет отправлять поваров и солдат срочной службы", - отмечал по этому поводу эксперт Михаил Жирохов.

Кроме того, военные специалисты уже предупреждали, что сегодня в ВСУ "артиллерия уничтожается на всех уровнях". Также просили депутатов привлечь внимание к этим процессам и со стороны НАТО.

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