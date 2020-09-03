Хомчак єдиний, хто доповідає Президенту, дезінформуючи його про реалії в армії - Корчинська

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 141982 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 97080 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 92808 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 101094 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 121646 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 135770 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 219723 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215773 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186308 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175937 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
3.7м/с
71%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 99254 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 44970 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 41903 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 145874 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 39456 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 141992 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 146463 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 274592 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 298904 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 381995 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 39860 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 27060 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 42303 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 45389 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 125104 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Хомчак єдиний, хто доповідає Президенту, дезінформуючи його про реалії в армії - Корчинська

Київ • УНН

 • 62601 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Офіційні заяви про стан справ на фронті, особливо, які стосуються реальної кількості поранених та загиблих під час дії так званого “перемир'я” не відповідають дійсності. Дезінформує Президента Володимири Зеленського Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Про це у коментарі УНН розповіла волонтер, колишній народний депутат Оксана Корчинська.

Хомчак єдиний, хто доповідає Президенту, дезінформуючи його про реалії в армії - Корчинська

“Із того, що підтверджують волонтери і побратими, – я з 57-ою бригадою спілкувалася особисто, з військовослужбовцями і лікарями, які оперували, - то за той період “перемир’я”, із бойових втрат: це 2 загиблих і 6 поранених.

Поранені - практично всі через підрив на мінах”, - розповіла вона.

За словами Корчинської, усі поранення, які отримують військові через підриви, мають відноситися до бойових.

“За розпорядженнями, які були, і за законом України “Про оборону” – все, що стосується підриву на невідомому вибуховому пристрої при виконанні військових обов’язків, навіть, якщо немає бойового завдання, це говорить про вихід бригад або вхід бригад на позиції. Такі поранення мають відноситися до бойових”, - сказала вона.

Натомість з офіційних джерел інформації, від ООС та ЗСУ ми не чуємо правди, наголошує волонтер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Допоки Хомчак очолює ЗСУ правду про Іловайську трагедію українці не дізнаються - історик

Вона також спростувала інформацію про нібито перебування військових, які були поранені в зоні бойових дій, у стані алкогольного сп'яніння.

“Я особисто говорила з військовими лікарями, які оперували військовослужбовця, операція тривала кілька годин, і військові лікарі не підтвердили сп'яніння. І лікарня, де він перебуває в реанімації, так само нічого не виявила”, - уточнила Корчинська.

За її словами, зараз з боку ЗСУ відбувається “абсолютна дезінформація громадськості”, особливо щодо начебто відсутності у нас бойових втрат.

“Верховний головнокомандувач спілкується тільки з Головнокомандувачем — генералом Хомчаком. Там рідко бувають інші командувачі. Це те, що я чула. І так раніше не було.

Скоріш за все, є задача не мати бойових втрат. І таким чином її виконують, дезінформуючи.

І це відбувається вже рік, коли вони змінили класифікатор, який підписаний був Хомчаком.

Так, ще наведу приклад. Вони вважають контузію – струсом головного мозку. Не бойовою травмою, а просто травмою. Відповідно, вони протягом року занижували усі бойові поранення. В той час, як за класифікацією НАТО, це (контузія - ред.) є бойова травма, яка відноситься до виду поранень”, - розповіла Корчинська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Депутат: на фоні шквальної критики командування, кадрові зміни у ЗСУ - неминучі

Вона нагадала, що українським військовим сьогодні заборонена розвідка і "ми не маємо змоги вивчати ворога".

“По деяких позиціях у нас ворог наблизився до наших військ на відстань вже у 30-50 метрів. Це є критично небезпечно, тому що в будь-який момент, коли поновляться бої – це будуть страшні втрати для нас.

Ворог використав це “перемир’я”. А у нас на фронті вже місяць в кожному РОПі і в деяких ВОПах сидять представники Генштабу, в деяких ОБСЄ, це в основному майори і підполковники, які нічого не дозволяють нашим військовим, чим наражають на небезпеку особовий склад.

В тому числі у нас категорично заборонена будь-яка аеророзвідка. Тобто, наші військовослужбовці не уявлять собі, що зараз відбувається на відстані навіть буквально 100-300 метрів від них.

Ворог на всі ці домовленості наплював, вони постійно працюють дронами, гранатометами, вони регулярно задіюють стрілкову зброю. І все це наш Генштаб подає як "провокативний вогонь”, - зазначила волонтер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЗСУ відсутня стратегія управління: Гавриш назвав наслідки

Як писав УНН, Роман Безсмертний теж заявив про провал "перемир'я" на Донбасі, який в Україні сьогодні замовчують.

За даними зі ЗМІ, головним відповідальним за дотриманням "режиму тиші" на Донбасі був визначений головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він неодноразово доповідав Президенту і робив публічні заяви про те, що "перемир'я" нібито дотримується, втрат немає, а обстріли дійсно називав "неприцільними", "емоційними", "провокаційними".

Також заявляв, що обстріли з боку окупантів нібито "взагалі можна не враховувати" через їх "одиничність".

Зате статистика ОБСЄ показує зворотне і констатує, наприклад, понад 800 порушень так званого "перемир'я".

Нагадаємо, що військові експерти прогнозують швидку ротацію Хомчака. По-перше, "це людина не з команди Президента", зазначає Олег Жданов. А по-друге, за час його керівництва армією, на адресу ЗСУ не стихає шквал конструктивної критики, додає депутат Михайло Бондар.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.63
Bitcoin
$79,502.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,190.39
Ethereum
$1,518.65