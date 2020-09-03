Хомчак єдиний, хто доповідає Президенту, дезінформуючи його про реалії в армії - Корчинська

“Із того, що підтверджують волонтери і побратими, – я з 57-ою бригадою спілкувалася особисто, з військовослужбовцями і лікарями, які оперували, - то за той період “перемир’я”, із бойових втрат: це 2 загиблих і 6 поранених.

Поранені - практично всі через підрив на мінах”, - розповіла вона.

За словами Корчинської, усі поранення, які отримують військові через підриви, мають відноситися до бойових.

“За розпорядженнями, які були, і за законом України “Про оборону” – все, що стосується підриву на невідомому вибуховому пристрої при виконанні військових обов’язків, навіть, якщо немає бойового завдання, це говорить про вихід бригад або вхід бригад на позиції. Такі поранення мають відноситися до бойових”, - сказала вона.

Натомість з офіційних джерел інформації, від ООС та ЗСУ ми не чуємо правди, наголошує волонтер.

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Вона також спростувала інформацію про нібито перебування військових, які були поранені в зоні бойових дій, у стані алкогольного сп'яніння.

“Я особисто говорила з військовими лікарями, які оперували військовослужбовця, операція тривала кілька годин, і військові лікарі не підтвердили сп'яніння. І лікарня, де він перебуває в реанімації, так само нічого не виявила”, - уточнила Корчинська.

За її словами, зараз з боку ЗСУ відбувається “абсолютна дезінформація громадськості”, особливо щодо начебто відсутності у нас бойових втрат.

“Верховний головнокомандувач спілкується тільки з Головнокомандувачем — генералом Хомчаком. Там рідко бувають інші командувачі. Це те, що я чула. І так раніше не було.

Скоріш за все, є задача не мати бойових втрат. І таким чином її виконують, дезінформуючи.

І це відбувається вже рік, коли вони змінили класифікатор, який підписаний був Хомчаком.

Так, ще наведу приклад. Вони вважають контузію – струсом головного мозку. Не бойовою травмою, а просто травмою. Відповідно, вони протягом року занижували усі бойові поранення. В той час, як за класифікацією НАТО, це (контузія - ред.) є бойова травма, яка відноситься до виду поранень”, - розповіла Корчинська.

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Вона нагадала, що українським військовим сьогодні заборонена розвідка і "ми не маємо змоги вивчати ворога".

“По деяких позиціях у нас ворог наблизився до наших військ на відстань вже у 30-50 метрів. Це є критично небезпечно, тому що в будь-який момент, коли поновляться бої – це будуть страшні втрати для нас.

Ворог використав це “перемир’я”. А у нас на фронті вже місяць в кожному РОПі і в деяких ВОПах сидять представники Генштабу, в деяких ОБСЄ, це в основному майори і підполковники, які нічого не дозволяють нашим військовим, чим наражають на небезпеку особовий склад.

В тому числі у нас категорично заборонена будь-яка аеророзвідка. Тобто, наші військовослужбовці не уявлять собі, що зараз відбувається на відстані навіть буквально 100-300 метрів від них.

Ворог на всі ці домовленості наплював, вони постійно працюють дронами, гранатометами, вони регулярно задіюють стрілкову зброю. І все це наш Генштаб подає як "провокативний вогонь”, - зазначила волонтер.

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Як писав УНН, Роман Безсмертний теж заявив про провал "перемир'я" на Донбасі, який в Україні сьогодні замовчують.

За даними зі ЗМІ, головним відповідальним за дотриманням "режиму тиші" на Донбасі був визначений головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він неодноразово доповідав Президенту і робив публічні заяви про те, що "перемир'я" нібито дотримується, втрат немає, а обстріли дійсно називав "неприцільними", "емоційними", "провокаційними".

Також заявляв, що обстріли з боку окупантів нібито "взагалі можна не враховувати" через їх "одиничність".

Зате статистика ОБСЄ показує зворотне і констатує, наприклад, понад 800 порушень так званого "перемир'я".

Нагадаємо, що військові експерти прогнозують швидку ротацію Хомчака. По-перше, "це людина не з команди Президента", зазначає Олег Жданов. А по-друге, за час його керівництва армією, на адресу ЗСУ не стихає шквал конструктивної критики, додає депутат Михайло Бондар.