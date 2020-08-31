Депутат: на фоні шквальної критики командування, кадрові зміни у ЗСУ - неминучі

"Вже ми бачимо, що відбуваються звільнення (ГУР МО, ССО - ред.). А тому і подальші кадрові зміни теж будуть. І Хомчак, й інші можуть потрапити під ротацію. Тим паче, що президент Зеленський гостро реагує на критику. А сьогодні в бік ЗСУ вона зашкалює", - каже політик.

За словами Бондара, нині в армії осіли "проросійські кандидатури", і, вірогідно, що саме вони причетні до маскування бойових втрат з української сторони на фронті під "небойові".

"Наші хлопці підриваються, а вони кажуть, що це за межами військових дій сталося, що це геть не пов'язано з бойовими діями, хоча ми знаємо, що втрати були, коли з дронів скидалися міни, навіть якщо немає прямого обстрілу. Це гібридна війна. І ті, хто навколо Зеленського, роблять все можливе, аби це замовчувалося", - каже політик і додає, що військові експерти, як і суспільство, все прекрасно розуміють.

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Зауважимо, за даними DW, попри офіційну статистику ООС, у ЗСУ замовчуються смерті принаймні двох бійців української армії на передовій у серпні.

Нагадаємо, раніше військовий історик Михайло Жирохов припустив можливу швидку ротацію головнокомандувача ЗСУ, оскільки він "не людина Президента". У ЗМІ Хомчака часто називають "людиною Богдана та Коломойського".

При цьому, експерти прогнозують, що рішення Президента про звільнення керівника ЗСУ отримає підтримку і серед військових, і в суспільстві.

Також нагадаємо, за словами Олексія Арестовича, на керівні посади в армії Хомчаком "призначаються випускники Московського вищого військового командного училища, яке і він (Хомчак - ред.) сам закінчив". Таким чином "він створює таку собі мережу з добре знайомих людей", одночасно "вимиваючи" з армії активно офіцерів із бойовим досвідом.