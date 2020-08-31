Військові експерти розповіли, чому був призначений Хомчак і кого він привів до армії

"У мене немає сумнівів, що пан Хомчак був призначений не за якісь ратні послуги. Він не користується авторитетом серед військових", - сказав він.

У 2014 році Ковальов воював під Іловайськом. За його словами, Хомчаку було все одно, що відбувається на полі бою.

"Ходила людина, якій, як мені здається, було все одно, що відбувається. Він бачив, як повз нього тягають поранених. Я не бачив у ньому якогось полководця, який би направляв, керував процесом, ні - він виходив і просто дивився, що відбувається. Я жодного разу не бачив, щоб він зайняв, умовно, "позу Наполеона", - розповів Ковальов.

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Хомчака призначили на посаду головнокомандувача ЗСУ, на думку військових, щоб приховати кінці у воду щодо винних у Іловайскій трагедії. З його приходом в армії почалися масштабні кадрові перестановки, але не на користь перевірених у боях офіцерів.

"На керівні посади призначаються випускники Московського вищого військового командного училища, яке він (Хомчак - ред.) сам закінчив. Тобто він створює таку собі мережу з добре знайомих людей. З армії активно "вимиваються" люди, які приходять на війну, щоб вбивати супротивника, вбивати і перемагати", - говорить військовий експерт Олексій Арестович.

Як повідомляв УНН, фахівці критикують Хомчака за пропоновану ним "кадрову реформу", яка, за оцінками військових екпертів, ветеранів та волонтерів, може призвести до знищення артилерії і звільнення командувачів з бойовим досвідом.

Нагадаємо, що військові експерти вже заговорили про можливу швидку ротацію головнокомандувача ЗСУ, оскільки він "не людина Президента". Більше того, як відзначають фахівці, рішення президента про звільнення Хомчака буде підтримано як в армії, так і у суспільстві.