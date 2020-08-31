Военные эксперты рассказали, почему был назначен Хомчак и кого он привел в армию

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 11990 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 73506 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 107695 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 179739 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183523 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390900 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226272 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500977 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349436 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230448 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.3м/с
77%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21372 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 46919 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 15773 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 15364 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16079 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142925 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130907 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219357 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390900 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500977 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Марк Рютте

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 11990 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38527 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38229 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45804 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75768 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Военные эксперты рассказали, почему был назначен Хомчак и кого он привел в армию

Киев • УНН

 • 48338 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Руслан Хомчак был назначен главнокомандующим ВСУ не за какие-то ратные услуги. И он не пользуется авторитетом среди военных. Об этом заявил майор Роман Ковалев, передает УНН со ссылкой на программу журналистских расследований "Спостерігач".

Военные эксперты рассказали, почему был назначен Хомчак и кого он привел в армию

"У меня нет сомнений, что господин Хомчак был назначен не за свои какие-то ратные услуги. Он не пользуется авторитетом среди военных", - сказал он.

В 2014 году Ковалев воевал под Иловайском. По его словам, Хомчаку было все равно, что происходит на поле боя.

"Ходил человек, которому, как по мне, было все равно, что происходит. Он видел, как мимо него таскают раненых. Я не видел в нем какого-то полководца, который бы направлял, руководил процессом, нет - он выходил и просто смотрел, что происходит. Я ни единого раза не видел, чтобы он занял, условно, "позу Наполеона", - рассказал Ковалев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВСУ отсутствует стратегия управления: Гавриш назвал последствия.

Хомчака назначили на должность главнокомандующего ЗСУ, по мнению военных, чтобы скрыть концы в воду касательно виновных в Иловайской трагедии. С его приходом в армии начались масштабные кадровые перестановки, но не в пользу проверенных в боях офицеров.

"На руководящие должности назначаются выпускники Московского высшего военного командного училища, которое он (Хомчак - ред.) сам закончил. То есть, он создает такую сеть из хорошо знакомых людей. Из армии активно "вымываются" люди, которые приходят на войну, чтобы убивать противника, убивать и побеждать", - говорит военный эксперт Алексей Арестович.

Как сообщал УНН, специалисты критикуют Хомчака за предлагаемую им "кадровую реформу", которая, по оценкам военных экпертов, ветеранов и волонтеров, может привести к уничтожению артиллерии и увольнению командующих с боевым опытом.

Напомним, что военные эксперты уже заговорили о возможной скорой ротации главнокомандующего ВСУ, поскольку он "не человек Президента". Более того, как отмечают специалисты, решение президента об увольнении Хомчака будет поддержано как в армии, так и в обществе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,917.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.23