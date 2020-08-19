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Хомчак обговорив з британським міністром оборони реформи у ЗСУ за зразком НАТО

Хомчак обговорив з британським міністром оборони реформи у ЗСУ за зразком НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак 18 серпня провів зустріч з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом, під час зустрічі сторони обговорили реформування системи управління ЗСУ за прикладом держав-членів НАТО та підготовку до навчань. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ.

Під час зустрічі Хомчак зазначив, що захист від російської збройної агресії залишається головним завданням ЗСУ, та висловив подяку уряду Великої Британії та особисто Воллесу за принципову позицію, політичну, дипломатичну, фінансово-економічну підтримку, консультативно-дорадчу та матеріально-технічну допомогу, яка надається Україні та її збройним силам британською стороною.

Також під час розмови він ознайомив британського колегу зі станом реформування системи управління Збройних сил України за прикладом держав-членів НАТО, яка відбувається за безпосередньої участі британських радників — генерала (у відставці) Гордона Мессенджера та бригадного генерала (у відставці) Алана Річмонда.

“В умовах протидії російській агресії, ми трансформуємо систему об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління ЗСУ”, — сказав Хомчак.

Водночас, він зазначив, що Україна спостерігає за підготовкою до активної фази СКШН “Кавказ — 2020” та поінформована про зростаюче скупчення військ поблизу кордону з Україною на території РФ та незаконно окупованого Криму.

“Також українська та британська сторони обговорили підготовку до стратегічних командно-штабних навчань "Об’єднанні зусилля — 2020“ та підготовку особового складу і підрозділів ЗС України за участю британської навчально-тренувальної операції Orbital, яку було започатковано 2015 року на знак непохитної підтримки Сполученим Королівством суверенітету та територіальної цілісності України”, — йдеться у повідомленні.

За цей час британські інструктори забезпечили підготовку понад 20 тис. військовослужбовців ЗС України в межах місії.

Нагадаємо, Воллес прилетів до України 18 серпня і вже зустрівся з міністром оборони Тараном.

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