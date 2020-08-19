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Хомчак обсудил с британским министром обороны реформы в ВСУ по образцу НАТО

Хомчак обсудил с британским министром обороны реформы в ВСУ по образцу НАТО

Киев  •  УНН

 • 18451 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак 18 августа провел встречу с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Воллесом, во время встречи стороны обсудили реформирование системы управления ВСУ по примеру государств-членов НАТО и подготовку к учениям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление по связям с общественностью ВСУ.

Во время встречи Хомчак отметил, что защита от российской вооруженной агрессии остается главной задачей ВСУ, и выразил благодарность правительству Великобритании и лично Воллесу за принципиальную позицию, политическую, дипломатическую, финансово-экономическую поддержку, консультативно-совещательную и материально-техническую помощь, предоставляемую Украине и ее вооруженным силам британской стороной.

Также во время разговора он ознакомил британского коллегу с состоянием реформирования системы управления Вооруженных сил Украины по примеру стран НАТО, которая происходит при непосредственном участии британских советников - генерала (в отставке) Гордона Мессенджера и бригадного генерала (в отставке) Алана Ричмонда.

"В условиях противодействия российской агрессии, мы трансформируем систему объединенного руководства силами обороны и военного управления ВСУ", - сказал Хомчак.

Вместе с тем он отметил, что Украина наблюдает за подготовкой к активной фазе СКШУ "Кавказ - 2020" и осведомлена о растущем скоплении войск вблизи границы с Украиной на территории РФ и незаконно оккупированного Крыма.

"Также украинская и британская стороны обсудили подготовку к стратегическим командно-штабным учениям "Объединенные усилия - 2020" и подготовку личного состава и подразделений ВС Украины с участием британской учебно-тренировочной операции Orbital, которая была начата в 2015 году на знак непоколебимой поддержки Соединенным Королевством суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

За это время британские инструкторы обеспечили подготовку более 20 тыс. военнослужащих ВС Украины в рамках миссии.

Напомним, Воллес прилетел в Украину 18 августа и уже встретился с министром обороны Тараном.

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