Віце-президент Венесуели: втрати країни від санкцій США складають 38 млрд доларів за три роки

За словами політика, з вказаної суми 23 млрд доларів відносяться до втрат національного ВВП, в той час як ще 15 млрд доларів пов’язані з діяльністю Citgo Petroleum — діючої в США дочірньої компанії державної нафтової корпорації PDVSA.

“Якщо ми додамо до цього 20 млрд доларів, які були втрачені через саботаж нафтової галузі (мова йде про страйк працівників нафтової галузі, яка відбувалася на рубежі 2002-2003 років — УНН), ми отримаємо 58 млрд втрат, тобто майже 60 млрд доларів, яких позбулася республіка”, — сказав Менендес.

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За його словами, ініціатива про надання Венесуелі іноземної гуманітарної допомоги на тлі введення економічних санкцій є “цинічною”.

“Ми хочемо, щоб припинилися атаки на нашу економіку, військові злочини, і щоб ми могли почати процес економічного відновлення”, — додав віце-президент Венесуели.

Нагадаємо, адміністрація США 28 січня ввела санкції проти венесуельської нафтогазової компанії PDVSA.

23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

Як повідомляв УНН, 4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.

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Раніше представник іспанської Народної партії (НП) Естебан Гонсалес Понс заявив, що його та інших членів делегації Європарламенту висилають з Венесуели за наказом президента Ніколаса Мадуро. Делегація Європарламенту, що складається з шести чоловік, повинна була провести зустрічі з лідером венесуельської опозиції Хуаном Гуайдо, а також з послами європейських країн.