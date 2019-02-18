Вице-президент Венесуэлы: потери страны от санкций США составляют 38 млрд долларов за три года
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Прямые потери Венесуэлы из-за санкций США за последние три года составили 38 млрд долларов. Такую оценку обнародовал вице-президент южноамериканской страны по вопросам планирования Рикардо Менендес в опубликованном в понедельник интервью информационному агентству Agencia Venezolana de Noticias, передает УНН.
По словам политика, из указанной суммы 23 млрд долларов относятся к потерям национального ВВП, в то время как еще 15 млрд долларов связанные с деятельностью Citgo Petroleum — действующей в США дочерней компании государственной нефтяной корпорации PDVSA.
“Если мы добавим к этому 20 млрд долларов, которые были потеряны из-за саботажа нефтяной отрасли (речь идет о забастовке работников нефтяной отрасли, которая происходила на рубеже 2002-2003 годов — УНН), мы получим 58 млрд потерь, т.е. почти 60 млрд долларов, которых лишилась республика”, — сказал Менендес.
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По его словам, инициатива о предоставлении Венесуэле иностранной гуманитарной помощи на фоне введения экономических санкций является “циничным”.
“Мы хотим, чтобы прекратились атаки на нашу экономику, военные преступления, и чтобы мы могли начать процесс экономического восстановления”, — добавил вице-президент Венесуэлы.
Напомним, администрация США 28 января ввела санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.
23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
Как сообщал УНН, 4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.
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Ранее представитель испанской Народной партии (НП) Эстебан Гонсалес Понс заявил, что его и других членов делегации Европарламента высылают из Венесуэлы по приказу президента Николаса Мадуро. Делегация Европарламента, состоящий из шести человек, должна была провести встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, а также с послами европейских стран.