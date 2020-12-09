Вітряно та до 11° морозу: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синотиків, сьогодні по Україні без істотних опадів, лише на Одещині, Херсонщині та в Криму місцями невеликий дощ зі снігом.

Температура вночі 6-11° морозу, у західній та південній частині 0-5° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни 2-7° тепла.

9 грудня у західних, південних та східних областях сильний вітер - пориви 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу на позаминулих вихідних вже змогли порадіти жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.