Ветрено и до 11° мороза: прогноз погоды на сегодня

По прогнозу синотикив, сегодня по Украине без существенных осадков, только в Одесской области, Херсонской области и в Крыму местами небольшой дождь со снегом.

Температура ночью 6-11° мороза, в западной и южной части 0-5° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны 2-7° тепла.

9 декабря в западных, южных и восточных областях сильный ветер - порывы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу на позапрошлых выходных уже смогли порадоваться жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.