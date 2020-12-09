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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 30998 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 50237 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 63372 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 77118 просмотра

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 110143 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112878 просмотра

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Ветрено и до 11° мороза: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. По Украине в среду, 9 декабря, существенных осадков не ожидается, будет ветрено, температура в течение суток будет колебаться от 11 градусов мороза до 7 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синотикив, сегодня по Украине без существенных осадков, только в Одесской области, Херсонской области и в Крыму местами небольшой дождь со снегом.

Температура ночью 6-11° мороза, в западной и южной части 0-5° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны 2-7° тепла.

9 декабря в западных, южных и восточных областях сильный ветер - порывы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу на позапрошлых выходных уже смогли порадоваться жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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