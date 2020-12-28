Вітряно і до 9° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. По Україні, окрім сходу, у понеділок, 28 грудня, очікується дощ зі снігом, буде вітряно, вдень - до 9 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні, крім східних областей, дощ і мокрий сніг, ожеледь, ожеледиця.
У більшості областей пориви південного вітру 15-20 м/с, в Карпатах до 30 м/с.
Температура вночі від 4° морозу до 3° тепла, вдень від 0° до 7° тепла, на півдні країни до 9° тепла, у східних та Сумській областях вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 1° тепла.
Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.
Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.