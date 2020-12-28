Ветрено и до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. По Украине, кроме востока, в понедельник, 28 декабря, ожидается дождь со снегом, будет ветрено, днем - до 9 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине, кроме восточных областей, дождь и мокрый снег, гололед, гололедица.
В большинстве областей порывы южного ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 30 м/с.
Температура ночью от 4° мороза до 3° тепла, днем от 0° до 7° тепла, на юге страны до 9° тепла, в восточных и Сумской областях ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 1° тепла.
Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.
Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.