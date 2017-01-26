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Виробники сурогатної горілки є у кожному регіоні - Держпродспоживслужба

Виробники сурогатної горілки є у кожному регіоні - Держпродспоживслужба

Київ • УНН

 • 12613 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Оцінити реальні масштаби тіньового сегменту ринку алкоголю неможливо, але точно можна сказати, що виробники сурогатної горілки є у кожному регіоні. Про це у коментарі УНН розповів начальник головного управління Держпродспоживслужби у місті Києві Олег Рубан.

При цьому, за словами експерта, якість алкогольної продукції в Україні з боку держави належним чином не контролюється.

“Перше за все, що стосується горілчаних виробів, я хотів би зазначити, що вони відносяться до харчових продуктів, щодо яких у всіх цивілізованих країнах ведеться жорсткий державний контроль.

Відповідальність за їх якість несе не лише виробник продукту, а й держава повинна здійснювати жорсткий контроль. Але, на жаль, по всіх країнах, в тому числі і у найближчих наших сусідів, а саме у Словаччині, Чехії фіксується багато випадків фальсифікації горілчаних напоїв і зареєстровано такі масові отруєння, як у минулому році це було у Харкові. Тому дану проблему повинен вирішувати виробник і держава. І повинен бути жорстокий контроль.

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Оцінити реальну величину тіньового сегменту ринку алкоголю неможливо, але я можу сказати що в кожному регіоні є недобросовісні бізнесмени, які виробляють фальсифіковані продукти“, - сказав О.Рубан.

Також він зазначив, що і сам споживач має відповідально ставитися до продуктів, які він обирає.

“Споживач не повинен купувати алкоголь у невідомих місцях, тому що дійсно, наприклад, у минулому році у місті Києві було неодноразово зафіксовано продаж невідомого походження харчового продукту під назвою "горілка“ в місцях без акцизу. Людям необхідно доносити, що це небезпечно не лише для здоров’я, але й для життя. Так, наприклад цей напій, який реалізувався через мережу-інтернет у Харкові, забрав більше 130 життів”, — додав він.

О.Рубан наголосив, що на його переконання, за продаж нелегального алкоголю, мають бути покарання не лише у вигляді адміністративного штрафу, але й більш суворі.

Як повідомляв УНН, за даними експертів, частка тіньового горілчаного рику в країні становить понад 80%.

За словами голови комітету ВР з питань податкової та митної політики Н.Южаніної, за нинішніх завищених акцизів створюються передумови для різкого збільшенні фальсифікату горілчаних виробів на українському ринку.

При цьому вартість спирту з початку 2014 року збільшилася майже в 1,5 рази.

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