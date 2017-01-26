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Производители суррогатной водки есть в каждом регионе - Госпродпотребслужба

Производители суррогатной водки есть в каждом регионе - Госпродпотребслужба

Киев • УНН

 • 12611 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Оценить реальные масштабы теневого сегмента рынка алкоголя невозможно, но точно можно сказать, что производители суррогатной водки есть в каждом регионе. Об этом в комментарии УНН рассказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

При этом, по словам эксперта, качество алкогольной продукции в Украине со стороны государства должным образом не контролируется.

"Прежде всего, что касается водочных изделий, я хотел бы отметить, что они относятся к пищевым продуктам, за которыми во всех цивилизованных странах ведется жесткий государственный контроль.

Ответственность за их качество несет не только производитель продукта, но и государство должно осуществлять жесткий контроль. Но, к сожалению, по всем странам, в том числе и у ближайших наших соседей, а именно в Словакии, Чехии фиксируется много случаев фальсификации алкогольных напитков и зарегистрированы такие массовые отравления, как в прошлом году это было в Харькове. Поэтому данную проблему должен решать производитель и государство. И должен быть жесткий контроль.

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Оценить реальную величину теневого сегмента рынка алкоголя невозможно, но я могу сказать, что в каждом регионе есть недобросовестные бизнесмены, которые производят фальсифицированные продукты", - сказал О.Рубан.

Также он отметил, что и сам потребитель должен ответственно относиться к продуктам, которые он выбирает.

"Потребитель не должен покупать алкоголь в неизвестных местах, потому что действительно, например, в прошлом году в Киеве было неоднократно зафиксировано продажу неизвестного происхождения пищевого продукта под названием "водка" в местах без акциза. Людям необходимо доносить, что это опасно не только для здоровья, но и для жизни. Так, например этот напиток, который реализовался через сеть-интернет в Харькове, унес более 130 жизней", - добавил он.

О.Рубан отметил, что по его убеждению, за продажу нелегального алкоголя должны быть наказания не только в виде административного штрафа, но и более строгие.

Как сообщал УНН, по данным экспертов, доля теневого водочного рыка в стране составляет более 80%.

По словам главы комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Н.Южаниной, в нынешних завышенных акцизах создаются предпосылки для резкого увеличении фальсификата водочных изделий на украинском рынке.

При этом стоимость спирта с начала 2014 года увеличилась почти в 1,5 раза.

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