Вінницький губернатор підтримав ініціативу Гройсмана по боротьбі з коронавірусом

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КИЇВ. 19 березня. УНН. За ініціативи експрем’єра у Вінниці на базі фонду “Подільська громада” створено спеціальний фонд “СтопВірус”. Про це Владислав Скальський повідомив під час брифінгу в облдержадміністрації.

“Це окремий рахунок і окрема програма щодо фінансової підтримки благодійників, які хочуть допомагати, задля ефективної реалізації цього фінансового ресурсу”, — зазначив голова Вінницької облдержадміністрації.

Він пояснив, що мета нового спецфонду, створеного за ініціативи Володимира Гройсмана — підтримка та поширення медичних, профілактичних та інформаційних заходів протидії розповсюдженню вірусу Covid-19. Зібрані кошти спрямують на додаткову закупівлю тестів, апаратів штучної вентиляції легень, медикаментів, масок тощо — для потреб міста та області. Всі витрати вестимуть прозоро.

Окрім того, Владислав Скальський запропонував працівникам ОДА та її структурних підрозділів, на добровільній основі долучитися до наповнення цього фонду шляхом перерахування на його рахунок одноденного заробітку.

Нагадаємо, раніше ініціативу експрем’єра створити у Вінниці спецфонд “СтопВірус” для протидії поширенню COVID-19 підтримав і Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Також Володимир Гройсман звернувся до чинного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із відкритим листом, у якому закликав уряд збільшити доступ людей до тестів, запобігти необґрунтованій паніці, звернутися до ЄС із проханням включити Україну до планів Спільноти щодо боротьби з коронавірусом, фінансово підтримати людей, які вимушено опинились в неоплачуваних відпустках, пам’ятати про своїх громадян, які живуть та працюють за кордоном.

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