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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Він не впав з неба, тож пишаймося цим: Зеленський про статус України на вступ до ЄС

Він не впав з неба, тож пишаймося цим: Зеленський про статус України на вступ до ЄС

Київ • УНН

 • 158338 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський заявив, що статус України на вступ до ЄС "не впав з неба", і треба пишатися тим, що отримали його. Про це інформує УНН.

Деталі

За вчорашній день весь інфопростір захопило обговорення історичного рішення саміту ЄС — надання Україні, а також Молдові, статусу кандидата.

З самого ранку на телебаченні, радіо, в інтернеті триває діалог про те, що це означає та які умови Україні належить виконати.

Цитата

“І я за підсумками цього дня хочу сказати таке. А давайте хоча б трішки порадіємо? Тихо, скромно, в душі, але порадіємо. За себе, свою любу державу. Давайте відчуємо момент і смак цієї миті”, — сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що зараз влада акцентує увагу на семи вимогах ЄС.

“Так. Це правда. Але хіба це лякає нас? Ні. Бо перед цим ми успішно виконали сотні. Давайте не забудемо про це. Не для хвальби. А для віри в те, що ми точно подолаємо цей шлях... Давайте говорити: Україна здобула статус кандидата в ЄС. Хіба він упав нам з неба? Хіба ми мало пройшли й зробили?” — заявив Президент.

Нагадаємо

23 червня Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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