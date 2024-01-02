Вікон більше немає: будинок нардепки Рудик зачепило вибуховою хвилею
Київ • УНН
Будинок народного депутата Кіри Рудик у Києві пошкоджено вибуховою хвилею від ворожого обстрілу; посол США закликає до більшої підтримки України.
Дім народної депутатки, голови партії "Голос" Кіри Рудик накрило вибуховою хвилею в результаті ворожої атаки на Київ. Про це повідомила Рудик, передає УНН.
Вибуховою хвилею накрило мій дім. Осколки – повсюди. Вікон більше немає. Пошкоджений фасад. Домашній затишок змінив запах диму і пекла, яке несе росія
Доповнення
Після масованої російської атаки на Київ пані посол США в Україні Бріджит Брінк закликали світ посилити підтримку України.
У Києві через ворожу атаку кількість постраждалих зросла до 33.