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28 березня, 18:00 • 166946 перегляди

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Вікон більше немає: будинок нардепки Рудик зачепило вибуховою хвилею

Вікон більше немає: будинок нардепки Рудик зачепило вибуховою хвилею

Київ • УНН

 • 58836 перегляди

Будинок народного депутата Кіри Рудик у Києві пошкоджено вибуховою хвилею від ворожого обстрілу; посол США закликає до більшої підтримки України.

Дім народної депутатки, голови партії  "Голос" Кіри Рудик накрило вибуховою хвилею в результаті ворожої атаки на Київ. Про це повідомила Рудик, передає УНН.

Вибуховою хвилею накрило мій дім. Осколки – повсюди. Вікон більше немає. Пошкоджений фасад. Домашній затишок змінив запах диму і пекла, яке несе росія

- написала Рудик.
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Доповнення

Після масованої російської атаки на Київ пані посол США в Україні Бріджит Брінк закликали світ посилити підтримку України.

У Києві через ворожу атаку кількість постраждалих зросла до 33.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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