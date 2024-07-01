Військово-морські сили України врятували 5 цивільних осіб, яких віднесло у море в Одесі
Київ • УНН
Моряки Військово-морських сил України врятували п'ятьох цивільних осіб, яких викинуло у відкрите море в Одесі.
Моряки Військово-морських сил Збройних Сил України врятували п'ятьох чоловіків, яких винесло у відкрите море в Одесі. Про це повідомила пресслужба військових, передає УНН.
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"До Військово-Морських Сил ЗС України звернулись представники рятувально-водолазної служби Одеської міської ради з проханням про допомогу у порятунку цивільних осіб, яких хвилями віднесло у відкрите море", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що екіпаж катера ВМС ЗСУ розшукав людей та врятував їх.
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