Киев • УНН
Моряки Военно-морских сил Украины спасли пятерых гражданских лиц, которых выбросило в открытое море в Одессе.
Моряки Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины спасли пятерых мужчин, которых вынесло в открытое море в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба военных, передает УНН.
Детали
"В Военно-Морские Силы ВС Украины обратились представители спасательно-водолазной службы Одесского городского совета с просьбой о помощи в спасении гражданских лиц, которых волнами отнесло в открытое море", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж катера ВМС ВСУ разыскал людей и спас их.
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