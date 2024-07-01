Моряки Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины спасли пятерых мужчин, которых вынесло в открытое море в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба военных, передает УНН.

Детали

"В Военно-Морские Силы ВС Украины обратились представители спасательно-водолазной службы Одесского городского совета с просьбой о помощи в спасении гражданских лиц, которых волнами отнесло в открытое море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж катера ВМС ВСУ разыскал людей и спас их.

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