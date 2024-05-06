Військові рф влаштували "дружній вогонь" по своїх на Великдень: 5 загарбників отримали вогнепальні поранення
Київ • УНН
російські військовослужбовці 38-ї окремої мотострілецької бригади відкрили "дружній вогонь" один по одному під час розпивання спиртних напоїв на Великдень біля Пологів, внаслідок чого 5 окупантів отримали вогнепальні поранення, двоє з них - у важкому стані.
Під Пологами представники окупаційної армії під час пиятики влаштували стрілянину, - за даними розвідки, у перестрілці брали участь військовослужбовці 38-ої окремої мотострілецької бригади з приамур'я. Як наслідок, 5 вояків росії отримали вогнепальні поранення, з них двоє у важкому стані.
Про це повідомляє Маріуполь. Спротив та передає УНН.
Деталі
Під Пологами каzzапи перестріляли одне одного під час пиятики. Інцидент стався на Великдень. Внаслідок сутички п'ятеро руснявих вояків отримали вогнепальні поранення, з них двоє у важкому стані. – інформує Telegram-канал Маріуполь.Спротив.
Вказується, що окупанти почали з'ясовувати стосунки між собою вдень 5 травня. За даними розвідки, в інциденті брали участь військовослужбовці 38-ої окремої мотострілецької бригади з Приамур'я, які отаборились в Інженерному. Спочатку сутичка відбувалась на кулаках, а потім за допомогою зброї.
Зараз в Інженерному працює військова поліція вс рф, яка встановлює обставини стрілянини, пише Маріуполь.Спротив.
Нагадаємо
На загарбаній території місцевий мешканець, мобілізований до зс рф, розстріляв 6 російських окупантів.
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