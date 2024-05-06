Под Пологами представители оккупационной армии во время пьянки устроили стрельбу, - по данным разведки, в перестрелке участвовали военнослужащие 38-й отдельной мотострелковой бригады из Приамурья. Как следствие, 5 воинов россии получили огнестрельные ранения, из них двое в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Мариуполь. Сопротивление и передает УНН.

Детали

Под Пологами каzzапы перестреляли друг друга во время пьянки. Инцидент произошел на Пасху. В результате столкновения пятеро руснявых воинов получили огнестрельные ранения, из них двое в тяжелом состоянии, - информирует Telegram-канал Мариуполь.Сопротивление.

Указывается, что оккупанты начали выяснять отношения между собой днем 5 мая. По данным разведки, в инциденте участвовали военнослужащие 38-й отдельной мотострелковой бригады из Приамурья, которые расположились в Инженерном. Сначала схватка происходила на кулаках, а затем с помощью оружия.

Сейчас в Инженерном работает военная полиция вс рф, которая устанавливает обстоятельства стрельбы, пишет Мариуполь.Сопротивление.

Напомним,

На захваченной территории местный житель, мобилизованный в ссс рф, расстрелял 6 российских оккупантов.

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