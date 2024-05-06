Военные рф устроили "дружественный огонь" по своим на Пасху: 5 захватчиков получили огнестрельные ранения
Киев • УНН
российские военнослужащие 38-й отдельной мотострелковой бригады открыли "дружеский огонь" друг по другу во время распития спиртных напитков на Пасху возле Пологов, в результате чего 5 оккупантов получили огнестрельные ранения, двое из них - в тяжелом состоянии.
Под Пологами представители оккупационной армии во время пьянки устроили стрельбу, - по данным разведки, в перестрелке участвовали военнослужащие 38-й отдельной мотострелковой бригады из Приамурья. Как следствие, 5 воинов россии получили огнестрельные ранения, из них двое в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Мариуполь. Сопротивление и передает УНН.
Детали
Под Пологами каzzапы перестреляли друг друга во время пьянки. Инцидент произошел на Пасху. В результате столкновения пятеро руснявых воинов получили огнестрельные ранения, из них двое в тяжелом состоянии, - информирует Telegram-канал Мариуполь.Сопротивление.
Указывается, что оккупанты начали выяснять отношения между собой днем 5 мая. По данным разведки, в инциденте участвовали военнослужащие 38-й отдельной мотострелковой бригады из Приамурья, которые расположились в Инженерном. Сначала схватка происходила на кулаках, а затем с помощью оружия.
Сейчас в Инженерном работает военная полиция вс рф, которая устанавливает обстоятельства стрельбы, пишет Мариуполь.Сопротивление.
Напомним,
На захваченной территории местный житель, мобилизованный в ссс рф, расстрелял 6 российских оккупантов.
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Военные рф устроили "дружественный огонь" по своим на Пасху: 5 захватчиков получили огнестрельные ранения
российские военнослужащие 38-й отдельной мотострелковой бригады открыли "дружеский огонь" друг по другу во время распития спиртных напитков на Пасху возле Пологов, в результате чего 5 оккупантов получили огнестрельные ранения, двое из них - в тяжелом состоянии.
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