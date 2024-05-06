Мобілізований росіянами місцевий житель вбив 6 окупантів на тимчасово окупованій території
Київ • УНН
Місцевий житель, мобілізований до збройних сил рф на тимчасово окупованій території України, застрелив 6 російських окупантів, які активно обстрілювали мирне населення та виконували злочинні накази.
На загарбаній території місцевий мешканець, мобілізований до зс рф, розстріляв 6 російських окупантів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
На тимчасово окупованій непідконтрольній українській території місцевий, який потрапив у ряди окупаційних сил, розстріляв шістьох російських бойовиків після того, як він отримав зброю.
За інформацією, загиблі були активними учасниками артилерійських обстрілів місцевих жителів та виконували інші злочинні накази від окупаційних влад.
Згідно з даними, місцевий житель ліквідував ворога та покинув місце служби.
Нині ворожі сили розшукують вище описаного чоловіка. Проте пошуки зазнають невдач, адже місцеві фейкові військкомати в регіоні призупинили мобілізаційну кампанію на час розслідування інциденту.
Окупанти у травні розпочинають мобілізацію в Маріуполі - Андрющенко 10.04.24, 16:35 • 24682 перегляди