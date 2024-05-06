На захваченной территории местный житель, мобилизованный в ссс рф, расстрелял 6 российских оккупантов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированной неподконтрольной украинской территории местный, который попал в ряды оккупационных сил, расстрелял шестерых российских боевиков после того, как он получил оружие.

По информации, погибшие были активными участниками артиллерийских обстрелов местных жителей и выполняли другие преступные приказы от оккупационных властей.

Согласно данным, местный житель ликвидировал врага и покинул место службы.

Сейчас вражеские силы разыскивают выше описанного мужчину. Однако поиски терпят неудачу, ведь местные фейковые военкоматы в регионе приостановили мобилизационную кампанию на время расследования инцидента.

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