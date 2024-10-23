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Війська рф здійснили 39 обстрілів прикордонних територій Сумщини - ОВА

Київ • УНН

 • 39848 перегляди

російські війська здійснили 39 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 140 вибухів. Постраждали 10 громад, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в Білопільській громаді.

Війська рф здійснили 39 обстрілів прикордонних територій Сумщини - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 140 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Зноб-Новгородська громади, - йдеться у повідомленні,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Великописарівська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (2 вибухи), гранатометний обстріл (АГС) (45 вибухів), обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів), КАБ (2 вибухи).

Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (5 вибухів), обстріли з мінометів (12 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи).

Хотінська громада: 29 мін скинули росіяни на територію громади.

Білопільська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (типу "Герань-2"). Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та відбулося загорання сухої рослинності. Крім того, були обстріл FPV-дроном (1 вибух), мінометний обстріл (3 вибухи) та скидання вибухових пристроїв з БпЛА (1 вибух).

Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (2 вибухи), FPV-дронами (4 вибухи).

Свеська громада: завдано обстріли FPV-дронами (2 вибухи), обстріл РСЗВ (6 вибухів).

Шалигинська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: здійснено артилерійський обстріл (4 вибухи).

Нагадаємо

З початку року окупанти обстріляли Сумську область 16 тис. разів, що вдвічі більше, ніж за весь 2023 рік. Найбільше обстрілів припало на вересень, коли було зафіксовано близько 160 атак.

Ольга Розгон

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