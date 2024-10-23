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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф совершили 39 обстрелов приграничных территорий Сумщины - ОВА

Войска рф совершили 39 обстрелов приграничных территорий Сумщины - ОВА

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 20:27  •  3112 просмотра

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российские войска совершили 39 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 140 взрывов. Пострадали 10 громад, поврежден объект критической инфраструктуры в Белопольской громаде.

В течение дня россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 140 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Свеская, Зноб-Новгородская громады, - говорится в сообщении,

- говорится в сообщении.

Детали

Великописаревская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (2 взрыва), гранатометный обстрел (АГС) (45 взрывов), обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Юнаковская община: враг бил из артиллерии (11 взрывов), КАБ (2 взрыва).

Миропольская община: россияне ударили из артиллерии (5 взрывов).

Краснопольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (5 взрывов), обстрелы из минометов (12 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (3 взрыва).

Хотинская громада: 29 мин сбросили россияне на территорию общины.

Белопольская громада: осуществлен обстрел с использованием БпЛА (типа "Герань-2"). Поврежден объект критической инфраструктуры и произошло возгорание сухой растительности. Кроме того, были обстрел FPV-дроном (1 взрыв), минометный обстрел (3 взрыва) и сброс взрывных устройств с БПЛА (1 взрыв).

Эсманская община: враг ударил из минометов (2 взрыва), FPV-дронами (4 взрыва).

Свесская община: нанесены обстрелы FPV-дронами (2 взрыва), обстрел РСЗО (6 взрывов).

Шалыгинская община: был минометный обстрел (2 взрыва).

Зноб-Новгородская община: осуществлен артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Напомним

С начала года оккупанты обстреляли Сумскую область 16 тыс. раз, что вдвое больше, чем за весь 2023 год. Больше всего обстрелов пришлось на сентябрь, когда было зафиксировано около 160 атак.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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