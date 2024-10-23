Войска рф совершили 39 обстрелов приграничных территорий Сумщины - ОВА

В течение дня россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 140 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Свеская, Зноб-Новгородская громады, - говорится в сообщении, - говорится в сообщении.

Детали

Великописаревская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (2 взрыва), гранатометный обстрел (АГС) (45 взрывов), обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Юнаковская община: враг бил из артиллерии (11 взрывов), КАБ (2 взрыва).

Миропольская община: россияне ударили из артиллерии (5 взрывов).

Краснопольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (5 взрывов), обстрелы из минометов (12 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (3 взрыва).

Хотинская громада: 29 мин сбросили россияне на территорию общины.

Белопольская громада: осуществлен обстрел с использованием БпЛА (типа "Герань-2"). Поврежден объект критической инфраструктуры и произошло возгорание сухой растительности. Кроме того, были обстрел FPV-дроном (1 взрыв), минометный обстрел (3 взрыва) и сброс взрывных устройств с БПЛА (1 взрыв).

Эсманская община: враг ударил из минометов (2 взрыва), FPV-дронами (4 взрыва).

Свесская община: нанесены обстрелы FPV-дронами (2 взрыва), обстрел РСЗО (6 взрывов).

Шалыгинская община: был минометный обстрел (2 взрыва).

Зноб-Новгородская община: осуществлен артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Напомним

С начала года оккупанты обстреляли Сумскую область 16 тыс. раз, что вдвое больше, чем за весь 2023 год. Больше всего обстрелов пришлось на сентябрь, когда было зафиксировано около 160 атак.