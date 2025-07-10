Війна дронів: Україна змінює уявлення Заходу про бойові дії - Business Insider

У той час як росія покладається на грубу силу свого військово-промислового комплексу, оборонна промисловість України змінює уявлення Заходу про війну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Business Insider.

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Здатність української промисловості створювати безпілотники у великих масштабах і адаптувати їх у відповідь на мінливі умови на полі бою створює модель, яку зараз прагнуть наслідувати інші військові - каже Брайан Кларк, старший науковий співробітник американського Інституту Гудзона.

За його словами, ця трансформація стала можливою завдяки тому, що Україна змінила традиційні моделі військових закупівель.

Водночас віце-президент департаменту оборони і безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Емілі Хардінг вважає, що "необхідність і терміновість породжують справжні інновації". Вона додала, що "Україна знайшла спосіб зламати цикли розробки і закупівель за лічені тижні".

Дуг Клейн, позаштатний науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради, стверджує, що "Україна не просто наздоганяє інші країни у плані виробництва дронів - вона вказує шлях вперед іншим країнам".

Україна фактично замінила артилерію безпілотниками для ведення війни в глибині території. Це не змінює все в сучасному бою, але змінює багато, і вказує шлях до майбутніх ближніх боїв, де можуть домінувати рої безпілотників - сказав Майкл О'Хенлон, директор з досліджень зовнішньої політики в Інституті Брукінгса.

Нагадаємо

Служба безпеки України виявила у російських безпілотниках компоненти китайського виробництва. Про це свідчать маркування підприємства-виробника "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd" на відповідних деталях.