Війна дронів: Україна змінює уявлення Заходу про бойові дії - Business Insider
Київ • УНН
Оборонна промисловість України трансформує традиційні моделі військових закупівель, створюючи інновації у виробництві безпілотників. Це дозволяє країні замінити артилерію дронами для ведення війни в глибині території.
У той час як росія покладається на грубу силу свого військово-промислового комплексу, оборонна промисловість України змінює уявлення Заходу про війну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Business Insider.
Деталі
Здатність української промисловості створювати безпілотники у великих масштабах і адаптувати їх у відповідь на мінливі умови на полі бою створює модель, яку зараз прагнуть наслідувати інші військові
За його словами, ця трансформація стала можливою завдяки тому, що Україна змінила традиційні моделі військових закупівель.
Водночас віце-президент департаменту оборони і безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Емілі Хардінг вважає, що "необхідність і терміновість породжують справжні інновації". Вона додала, що "Україна знайшла спосіб зламати цикли розробки і закупівель за лічені тижні".
Дуг Клейн, позаштатний науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради, стверджує, що "Україна не просто наздоганяє інші країни у плані виробництва дронів - вона вказує шлях вперед іншим країнам".
Україна фактично замінила артилерію безпілотниками для ведення війни в глибині території. Це не змінює все в сучасному бою, але змінює багато, і вказує шлях до майбутніх ближніх боїв, де можуть домінувати рої безпілотників
Нагадаємо
Служба безпеки України виявила у російських безпілотниках компоненти китайського виробництва. Про це свідчать маркування підприємства-виробника "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd" на відповідних деталях.