Война дронов: Украина меняет представление Запада о боевых действиях - Business Insider
Киев • УНН
Оборонная промышленность Украины трансформирует традиционные модели военных закупок, создавая инновации в производстве беспилотников. Это позволяет стране заменить артиллерию дронами для ведения войны в глубине территории.
В то время как россия полагается на грубую силу своего военно-промышленного комплекса, оборонная промышленность Украины меняет представления Запада о войне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Business Insider.
Детали
Способность украинской промышленности создавать беспилотники в больших масштабах и адаптировать их в ответ на меняющиеся условия на поле боя создает модель, которую сейчас стремятся подражать другие военные
По его словам, эта трансформация стала возможной благодаря тому, что Украина изменила традиционные модели военных закупок.
В то же время вице-президент департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований Эмили Хардинг считает, что "необходимость и срочность порождают настоящие инновации". Она добавила, что "Украина нашла способ сломать циклы разработки и закупок за считанные недели".
Дуг Клейн, внештатный научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, утверждает, что "Украина не просто догоняет другие страны в плане производства дронов - она указывает путь вперед другим странам".
Украина фактически заменила артиллерию беспилотниками для ведения войны в глубине территории. Это не меняет все в современном бою, но меняет многое, и указывает путь к будущим ближним боям, где могут доминировать рои беспилотников
Напомним
Служба безопасности Украины обнаружила в российских беспилотниках компоненты китайского производства. Об этом свидетельствуют маркировки предприятия-производителя "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd" на соответствующих деталях.