Война дронов: Украина меняет представление Запада о боевых действиях - Business Insider

В то время как россия полагается на грубую силу своего военно-промышленного комплекса, оборонная промышленность Украины меняет представления Запада о войне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Business Insider.

Детали

Способность украинской промышленности создавать беспилотники в больших масштабах и адаптировать их в ответ на меняющиеся условия на поле боя создает модель, которую сейчас стремятся подражать другие военные - говорит Брайан Кларк, старший научный сотрудник американского Института Гудзона.

По его словам, эта трансформация стала возможной благодаря тому, что Украина изменила традиционные модели военных закупок.

В то же время вице-президент департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований Эмили Хардинг считает, что "необходимость и срочность порождают настоящие инновации". Она добавила, что "Украина нашла способ сломать циклы разработки и закупок за считанные недели".

Дуг Клейн, внештатный научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, утверждает, что "Украина не просто догоняет другие страны в плане производства дронов - она указывает путь вперед другим странам".

Украина фактически заменила артиллерию беспилотниками для ведения войны в глубине территории. Это не меняет все в современном бою, но меняет многое, и указывает путь к будущим ближним боям, где могут доминировать рои беспилотников - сказал Майкл О'Хенлон, директор по исследованиям внешней политики в Институте Брукингса.

Напомним

Служба безопасности Украины обнаружила в российских беспилотниках компоненты китайского производства. Об этом свидетельствуют маркировки предприятия-производителя "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd" на соответствующих деталях.