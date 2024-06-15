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Відсутність рф на Саміті миру - перевага, а не недолік: швейцарська преса про конференцію

Відсутність рф на Саміті миру - перевага, а не недолік: швейцарська преса про конференцію

Київ • УНН

 • 90728 перегляди

Той факт, що москва не представлена на Саміті миру у Швейцарії, є перевагою, пише швейцарська преса.

Те, що москва не представлена на Саміті миру у Швейцарії, є не недоліком, а перевагою, пише швейцарське видання NZZ, пише УНН.

Деталі

"Те, що москва не представлена ​​у Бюргенштоку, - це не недолік, а перевага. Важливо не допустити ситуації, коли Україна раптом буде змушена піти на поступки агресору, а москва досягне пропагандистського успіху. З іншого боку, якщо Україна посилиться, це також буде на користь Швейцарії", - зазначає видання в огляді.

Автор вказує, що потрібен реалістичний погляд на те, як "досягається" мир. "Сильний військовий опір, жорсткі економічні санкції та якомога більша дипломатична ізоляція росії мають показати кремлю, що витрати та вигоди від подальшої війни непропорційні. Для цього потрібна максимальна єдність Заходу та відсутність піар-соло окремих країн", - зауважує видання.

Доповнення

Саміт миру збирається в Бюргенштоку у Швейцарії 15-16 червня. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.

Представники понад 90 країн зберуться у Швейцарії на конференцію щодо миру в Україні. росію не запросили. У п'ятницю путін поставив умови мирних переговорів з Україною.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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