То, что москва не представлена на Саммите мира в Швейцарии, является не недостатком, а преимуществом, пишет швейцарское издание NZZ, пишет УНН.

Детали

"То, что москва не представлена в Бюргенштоке, - это не недостаток, а преимущество. Важно не допустить ситуации, когда Украина вдруг будет вынуждена пойти на уступки агрессору, а москва достигнет пропагандистского успеха. С другой стороны, если Украина усилится, это также будет на пользу Швейцарии", - отмечает издание в обзоре.

Автор указывает, что нужен реалистичный взгляд на то, как "достигается" мир. "Сильное военное сопротивление, жесткие экономические санкции и как можно большая дипломатическая изоляция россии должны показать кремлю, что издержки и выгоды от дальнейшей войны непропорциональны. Для этого нужно максимальное единство Запада и отсутствие пиар-соло отдельных стран", - отмечает издание.

Дополнение

Саммит мира собирается в Бюргенштоке в Швейцарии 15-16 июня. Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.

Представители более 90 стран соберутся в Швейцарии на конференцию по миру в Украине. россию не пригласили. В пятницу путин поставил условия мирных переговоров с Украиной.