Відповідальність за "дрифт" скоро набуде статусу закону - Білошицький
Київ • УНН
Водія, який дрейфував на пішохідному переході в Дніпрі, зафіксували камери спостереження. Його притягнуто до відповідальності. Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції, Олексій Білошицький. Посадовець також зазначив, що законопроекти, які визначають відповідальність за "дрифт", вже зареєстровані і, ймовірно, незабаром стануть законом.
У Дніпрі притягнуто до відповідальності водія, який влаштував "дрифт" (контрольований занос) за на пішохідному переході. Згідно з інформацією у Telegram-каналі заступника начальника департаменту Патрульної поліції Олексія Білошицького, законопроєкти, у яких розкривається поняття контрольованого заносу вже зареєстровані, передає УНН.
Деталі
Камери системи "Безпечне місто" зафіксували у місті Дніпро порушення правил дорожнього руху водієм, який влаштував дріфт на пішохідному переході.
Камери "Безпечного міста" працюють, як і повинні. Законне притягнення порушника до відповідальності - теж працює. Як і повинно.
Як інформує Білошицький, законопроект, у яких розкривається поняття "дрифту" має бути затверджений.
Відповідні законопроєкти, у яких розкривається поняття "дрифту" (контрольованого заносу) та відповідальності за нього, вже зареєстровані і скоро, сподіваюся, набудуть статусу закону. – ідеться у повідомленні.
Доповнення
Щодо ситуації у Дніпрі. Зазначається, що водія, який влаштував дрифт, патрульною поліцією притягнуто до відповідальності - за порушення ПДР, що спричинило створення аварійної обстановки. Також забезпечено проведення огляду на стан наркотичного сп'яніння (чекаємо на результат з медзакладу), вилучено посвідчення водія, відповідно до закону.
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