Ответственность за "дрифт" скоро приобретет статус закона - Билошицкий

В Днепре привлечен к ответственности водитель, который устроил "дрифт" (контролируемый занос) на пешеходном переходе. Согласно информации в Telegram-канале заместителя начальника департамента Патрульной полиции Алексея Билошицкого, законопроекты, в которых раскрывается понятие контролируемого заноса уже зарегистрированы, передает УНН.

Детали

Камеры системы "Безопасный город" зафиксировали в городе Днепр нарушение правил дорожного движения водителем, который устроил дрифт на пешеходном переходе.

Камеры "Безопасного города" работают, как и должны. Законное привлечение нарушителя к ответственности - тоже работает. Как и должно. - указал заместитель начальника департамента Патрульной полиции.

Как информирует Белошицкий, законопроект, в которых раскрывается понятие "дрифта" должен быть утвержден.

Соответствующие законопроекты, в которых раскрывается понятие "дрифта" (контролируемого заноса) и ответственности за него, уже зарегистрированы и скоро, надеюсь, приобретут статус закона. - говорится в сообщении.

Дополнение

Относительно ситуации в Днепре. Отмечается, что водитель, который устроил дрифт, патрульной полицией привлечен к ответственности - за нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки. Также обеспечено проведение осмотра на состояние наркотического опьянения (ждем результат из медучреждения), изъято водительское удостоверение, согласно закону.

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