Ответственность за "дрифт" скоро приобретет статус закона - Билошицкий
Водителя, который дрейфовал на пешеходном переходе в Днепре, зафиксировали камеры наблюдения. Он привлечен к ответственности. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции, Алексей Билошицкий. Чиновник также отметил, что законопроекты, которые определяют ответственность за "дрифт", уже зарегистрированы и, вероятно, вскоре станут законом.
Армения больше не может полагаться на рф в своих военных нуждах - Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на россию как на своего главного военного и оборонного партнера и должна наладить более тесные связи с США, Францией, Индией и Грузией.
Иран не начнет войну, но ответит на любые запугивания - президент
Президент Ирана Раиси заявил, что Иран не начнет войну, но даст решительный ответ любому, кто попытается его запугать, на фоне сообщений о том, что США одобрили удары по иранским объектам в Ираке и Сирии.
93% жителей Японии негативно относятся к россии - посол Украины
Японцы негативно относятся к россии из-за ее вторжения в Украину: согласно недавнему правительственному опросу, 93% опрошенных негативно относятся к ней.
В Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус: погибли три человека
В Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате чего погибли водитель микроавтобуса и двое пассажиров.
В Японии находится около 2 тыс. украинских беженцев - посол
Около 2 000 украинских беженцев сейчас находятся в Японии, спасаясь от российского вторжения в Украину.
В результате удара по аэродрому Бельбек погиб российский генерал Татаренко - СМИ
В результате удара по оккупированному россиянами аэродрому Бельбек, что в Крыму, вероятно, погиб российский генерал-лейтенант Александр Татаренко.
Фермеры блокируют границу между Бельгией и Нидерландами
Фермеры в Бельгии и Нидерландах блокируют пограничные переходы в знак протеста против налогов, роста расходов, дешевого импорта и бюрократии, которые негативно влияют на их отрасль.
Самый масштабный контакт за пять лет: правительство, предприниматели и мэры пострадавших городов посетят Японию, чтобы говорить о послевоенном восстановлении Украины
Премьер-министр Украины и бизнес-делегация встретятся с японским правительством 19-20 февраля для подписания соглашений в сфере промышленности, энергетики, сельского хозяйства и транспорта, что поможет восстановлению Украины.
В Кривом Роге после атаки дрона всем обесточенным снова подали свет - Минэнерго
В Кривом Роге восстановлено электроснабжение всех потребителей, обесточенных в результате атаки вражеских беспилотников на энергетические объекты.