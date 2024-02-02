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01.02.24  •  138862 просмотра

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Ответственность за "дрифт" скоро приобретет статус закона - Билошицкий

Водителя, который дрейфовал на пешеходном переходе в Днепре, зафиксировали камеры наблюдения. Он привлечен к ответственности. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции, Алексей Билошицкий. Чиновник также отметил, что законопроекты, которые определяют ответственность за "дрифт", уже зарегистрированы и, вероятно, вскоре станут законом.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на россию как на своего главного военного и оборонного партнера и должна наладить более тесные связи с США, Францией, Индией и Грузией.

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Президент Ирана Раиси заявил, что Иран не начнет войну, но даст решительный ответ любому, кто попытается его запугать, на фоне сообщений о том, что США одобрили удары по иранским объектам в Ираке и Сирии.

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Самый масштабный контакт за пять лет: правительство, предприниматели и мэры пострадавших городов посетят Японию, чтобы говорить о послевоенном восстановлении Украины

Премьер-министр Украины и бизнес-делегация встретятся с японским правительством 19-20 февраля для подписания соглашений в сфере промышленности, энергетики, сельского хозяйства и транспорта, что поможет восстановлению Украины.

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В Кривом Роге после атаки дрона всем обесточенным снова подали свет - Минэнерго

В Кривом Роге восстановлено электроснабжение всех потребителей, обесточенных в результате атаки вражеских беспилотников на энергетические объекты.

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