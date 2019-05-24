Відбулася зустріч Зеленського з українським представництвом в ТКГ та керівництвом СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Представники української гуманітарної групи ТКГ в Мінську, разом з керівництвом Служби безпеки України і об‘єднаного центру з питань зниклих безвісти і заручників поінформували Президент України Володимира Зеленського про роботу гуманітарної групи та передали Президенту прізвища і списки заручників і зниклих безвісти на Донбасі. Про це у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
“Відбулася зустріч представників українських гуманітарної групи ТКГ в Мінську з новообраним Президентом Зеленським , на якій також були присутні керівництво СБУ і об‘єднаного центру з питань зниклих безвісти і заручників. Поінформували про роботу гуманітарної групи , деталі перемовин, позиції, які відстоювали, прізвища і списки заручників і зниклих, іншу проблематику”, — написала Геращенко.
На її думку, якщо ця інформація і “інституційна пам‘ять” допоможе звільнити українських громадян, то “це буде важливо”.
“Сподіваюся , найближчим часом нова команда визначиться з новими учасниками мінських груп”, — додала вона.
Як повідомляв УНН, раніше Геращенко заявила, що готова поділитися та передати новій владі всю інформацію, стосовно проведеної роботи над визволенням українських політв’язнів, військовополонених та заручників.