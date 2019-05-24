Відбулася зустріч Зеленського з українським представництвом в ТКГ та керівництвом СБУ

КИЇВ. 24 травня. УНН. Представники української гуманітарної групи ТКГ в Мінську, разом з керівництвом Служби безпеки України і об‘єднаного центру з питань зниклих безвісти і заручників поінформували Президент України Володимира Зеленського про роботу гуманітарної групи та передали Президенту прізвища і списки заручників і зниклих безвісти на Донбасі. Про це у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.