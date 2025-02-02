Від початку доби понад 50 боєзіткнень: Сили оборони відбили 25 ворожих атак на Покровському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
На фронті відбулося 52 бойових зіткнення, з яких 25 на Покровському напрямку. Окупанти зосереджують основні зусилля на Покровському та Куп'янському напрямках, обстрілюючи прикордонні території.
Окупанти один намагаються прорватися, зосереджуючи зусилля на Покровському та Куп’янському напрямках. Передає УНН із посиланням на Генштаб ЗС України.
Від початку доби на фронті відбулося 52 бойових зіткнення.
Від російських атак страждають українські прикордонні міста та села.
Сьогодні постраждали населені пункти Олександрівка Чернігівської області; Степок, Пономаренки, Попівка, Гірки, Рясне, Прогрес, Славгород, Тур’я, Бачівськ, Бобилівка Сумської області. Під авіаударами опинилися Олександрівка Сумської області та Грем’ячка Чернігівської області.
На Покровському напрямку, ворог двадцять п’ять разів за сьогодні розпочинав зіткнення різної інтенсивності.
Українські воїни відбивають ворожі атаки в районах Зеленого Поля, Тарасівки, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів. Наразі тривають ще шість боєзіткнень.
- На Лиманському напрямку зс рф шість разів атакували позиції українських військ поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки.
- На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив 12 спроб просунутися до наших позицій в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Загризове, Лозова. Українські захисники відбили п’ять атак, сім боєзіткнень триває.
- На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили одну атаку ворожих військ неподалік Івано-Дар’ївки.
- На Краматорському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Часового Яру.
- На Торецькому напрямку ворог двічі намагався йти вперед в районах Торецька та Кримського.
Окупанти також намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя на Новопавлівському напрямку, були зупинені нашими захисниками.
- На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаудару в районі Новополя.
- На Харківському Оріхівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках з початку доби противник активних дій не проводив.
- На Курщині українські захисники відбили дві атаки загарбників, ще два боєзіткнення триває. Крім цього, ворог завдав три авіаційні удари із застосуванням чотирьох керованих бомб.
Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу. Захисники України зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.
російська омбудсменка несподівано похвалила ЗСУ в Курській області01.02.25, 04:15 • 48476 переглядiв