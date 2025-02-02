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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала суток более 50 боестолкновений: Силы обороны отбили 25 вражеских атак на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток более 50 боестолкновений: Силы обороны отбили 25 вражеских атак на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 7966 просмотра

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На фронте произошло 52 боевых столкновения, из которых 25 на Покровском направлении. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Покровском и Купянском направлениях, обстреливая приграничные территории.

Оккупанты один пытаются прорваться, сосредотачивая усилия на Покровском и Купянском направлениях. Передает УНН со ссылкой на Генштаб ВС Украины.

С начала суток на фронте произошло 52 боевых столкновения.

От российских атак страдают украинские приграничные города и села.

 Сегодня пострадали населенные пункты Александровка Черниговской области; Степок, Пономаренки, Поповка, Горки, Рясное, Прогресс, Славгород, Турья, Бачевск, Бобылевка Сумской области. Под авиаударами оказались Александровка Сумской области и Гремячка Черниговской области.

На Покровском направлении, враг двадцать пять раз за сегодня начинал столкновения различной интенсивности. 

Украинские воины отражают вражеские атаки в районах Зеленого Поля, Тарасовки, Миролюбовки, Луча, Котляровки, Алексеевки, Дачного и Улаклов. Сейчас продолжаются еще шесть боестолкновений.

  • На Лиманском направлении сс рф шесть раз атаковали позиции украинских войск вблизи Новоегоровки, Макеевки, Ямполовки и в направлении Серебрянки.
  • На Купянском направлении враг с начала суток совершил 12 попыток продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Степная Новоселовка, Загрызово, Лозовая. Украинские защитники отбили пять атак, семь боестолкновений продолжается.
  • На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили одну атаку вражеских войск неподалеку Ивано-Дарьевки.
  • На Краматорском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Часового Яра.
  • На Торецком направлении враг дважды пытался идти вперед в районах Торецка и Крымского.

Оккупанты также пытались прорваться в направлении Константинополя на Новопавловском направлении, были остановлены нашими защитниками.

  • На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудар в районе Новополя.
  • На Харьковском Ореховском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях с начала суток противник активных действий не проводил.
  • На Курщине украинские защитники отбили две атаки захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме этого, враг нанес три авиационных удара с применением четырех управляемых бомб.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу. Защитники Украины останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

российский омбудсмен неожиданно похвалила ВСУ в Курской области01.02.25, 04:15 • 47069 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

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