"Від нас пішов великий українець": Зеленський відреагував на смерть Патона

"Металург, інженер, винахідник, науковець, викладач. Перший нагороджений званням Героя України. Академік. Геній. Легенда. Є багато слів, якими можна описати Бориса Євгеновича Патона. Однак немає таких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб його постаті. І масштаб тієї втрати, якої сьогодні зазнала наша країна. У віці 101 року від нас пішов великий українець", - написав Президент.

Він також зазначив, що щиро вдячний долі за те, що йому в житті випала можливість особисто поспілкуватися з Борисом Євгеновичем.

"Це була грандіозна особистість. Важко писати про нього в минулому часі", - додав Зеленський, висловивши співчуття родині та близьким науковця.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні стало відомо, що у віці 101 року помер президент Національної академії наук України Борис Патон.