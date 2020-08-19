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"Від нас пішов великий українець": Зеленський відреагував на смерть Патона

"Від нас пішов великий українець": Зеленський відреагував на смерть Патона

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський назвав Бориса Патона, про смерть якого стало відомо напередодні, грандіозною особистістю і висловив співчуття родині та близьким науковця. Про це Глава держави написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Металург, інженер, винахідник, науковець, викладач. Перший нагороджений званням Героя України. Академік. Геній. Легенда. Є багато слів, якими можна описати Бориса Євгеновича Патона. Однак немає таких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб його постаті. І масштаб тієї втрати, якої сьогодні зазнала наша країна. У віці 101 року від нас пішов великий українець", - написав Президент.

Він також зазначив, що щиро вдячний долі за те, що йому в житті випала можливість особисто поспілкуватися з Борисом Євгеновичем.

"Це була грандіозна особистість. Важко писати про нього в минулому часі", - додав Зеленський, висловивши співчуття родині та близьким науковця.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні стало відомо, що у віці 101 року помер президент Національної академії наук України Борис Патон.

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