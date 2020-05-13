Від коронавірусної інфекції у світі одужало майже 1,5 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Станом на 6:00 середи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 291 942 особи. У свою чергу, одужали 1 493 414 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 4 261 747 інфікованих. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 369 376), Росія (232 243), яка випередила Іспанію (228 030) та стала другою країною за швидкістю поширення вірусу, за ними йде Велика Британія (227 741), Італія (221 216), Франція (178 349), Бразилія (178 214), Німеччина (173 171) і Туреччина (141 475).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 82 356 осіб, Великій Британії — 32 769, Італії — 30 911, Іспанії — 26 920 і в Франції — 26 994. У Китаї загалом — 4637, без змін уже понад двох тижнів.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 023 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 425 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.