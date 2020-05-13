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От коронавирусной инфекции в мире выздоровели почти 1,5 млн человек

Киев • УНН

 • 12385 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. По состоянию на 6:00 среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 291 942 человека. В свою очередь, выздоровели 1 493 414 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

От коронавирусной инфекции в мире выздоровели почти 1,5 млн человек

Всего в мире 4 261 747 инфицированных. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 369 376), Россия (232 243), которая опередила Испанию (228 030) и стала второй страной по скорости распространения вируса, за ними идет Великобритания (227 741), Италия (221 216) Франция (178 349), Бразилия (178 214), Германия (173 171) и Турция (141 475).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 82 356 человек, Великобритании — 32 769, в Италии — 30 911, Испании — 26 920 и во Франции — 26 994. В Китае в целом — 4637, без изменений уже более двух недель.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 023 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 425 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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