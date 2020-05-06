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Від коронавірусної інфекції у світі одужало майже 1,2 млн осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Станом на 6:00 середи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 257 239 осіб. У свою чергу, одужали 1 198 832 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Від коронавірусної інфекції у світі одужало майже 1,2 млн осіб

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 71 064 особи, Британії — 29 501, Італії — 29 315 осіб, Іспанії — 25 613 та у Франції — 25 537. У Китаї загалом — 4 637.

Всього у світі 3 662 691 інфікованих.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (1 204 351), Іспанія (219 329), Італія (213 013), Велика Британія (196 243), Франція (170 687), Німеччина (167 007), Росія (155 370) і Туреччина (129 491).

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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 316 — летальні.

Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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