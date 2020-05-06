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Зростання смертності від COVID-19 у Нью-Йорку: встановлено понад десяток холодильних причепів в якості тимчасових моргів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У Нью-Йорку в якості імпровізованих моргів використовуються холодильні причепи через зростаючу кількість смертей від COVID-19. Про це повідомляє УНН спираючись на дані CNN та видання “Голос Америки”

Зростання смертності від COVID-19 у Нью-Йорку: встановлено понад десяток холодильних причепів в якості тимчасових моргів

Так, про перші випадки встановлення подібних моргів телекомпанія CNN повідомляла ще наприкінці березня. Тоді йшлося лише про два морга-рефрижератора, що були встановлені у дворах місцевих лікарень.

Станом на початок травня видання “Голос Америки” повідомляє про понад десяток подібних холодильних причепів-моргів встановлених лише на пристані у нью-йоркському Брукліні.

Повідомляється щонайменше про чотири стоянки для таких причепів. Загальна кількість встановлених моргів-рефрижераторів як в штаті Нью-Йорк, так і загалом в США, наразі невідома.

Нагадаємо, США “лідирує” за кількістю померлих від COVID-19 у світі. Станом на вечір вівторка зафіксовано понад 70 тисяч померлих. Епіцентром спалаху є саме штат і місто Нью-Йорк, тут інфікованими є понад 320 тис. осіб, а від коронавірусної інфекції померли понад 25 тисяч людей. Всього в країні зафіксовано майже 1,2 млн інфікованих.

За інформацією газети New York Times, у Білому домі прогнозують, що до червня в США щодня реєструватимуть 200 тисяч нових випадків COVID-19. Втім, адміністрація президента США не підтвердила цю інформацію.

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