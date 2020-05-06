Зростання смертності від COVID-19 у Нью-Йорку: встановлено понад десяток холодильних причепів в якості тимчасових моргів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Нью-Йорку в якості імпровізованих моргів використовуються холодильні причепи через зростаючу кількість смертей від COVID-19. Про це повідомляє УНН спираючись на дані CNN та видання “Голос Америки”
Так, про перші випадки встановлення подібних моргів телекомпанія CNN повідомляла ще наприкінці березня. Тоді йшлося лише про два морга-рефрижератора, що були встановлені у дворах місцевих лікарень.
Станом на початок травня видання “Голос Америки” повідомляє про понад десяток подібних холодильних причепів-моргів встановлених лише на пристані у нью-йоркському Брукліні.
Повідомляється щонайменше про чотири стоянки для таких причепів. Загальна кількість встановлених моргів-рефрижераторів як в штаті Нью-Йорк, так і загалом в США, наразі невідома.
Нагадаємо, США “лідирує” за кількістю померлих від COVID-19 у світі. Станом на вечір вівторка зафіксовано понад 70 тисяч померлих. Епіцентром спалаху є саме штат і місто Нью-Йорк, тут інфікованими є понад 320 тис. осіб, а від коронавірусної інфекції померли понад 25 тисяч людей. Всього в країні зафіксовано майже 1,2 млн інфікованих.
За інформацією газети New York Times, у Білому домі прогнозують, що до червня в США щодня реєструватимуть 200 тисяч нових випадків COVID-19. Втім, адміністрація президента США не підтвердила цю інформацію.