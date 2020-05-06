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Рост смертности от COVID-19 в Нью-Йорке: установлено более десятка холодильных прицепов в качестве временных моргов

Киев • УНН

 • 14215 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Нью-Йорке в качестве импровизированных моргов используются холодильные прицепы из-за растущего количества смертей от COVID-19. Об этом сообщает УНН опираясь на данные CNN и издания "Голос Америки"

Рост смертности от COVID-19 в Нью-Йорке: установлено более десятка холодильных прицепов в качестве временных моргов

Так, о первых случаях установления подобных моргов телекомпания CNN сообщала еще в конце марта. Тогда речь шла только о двух моргах-рефрижераторах, которые были установлены во дворах местных больниц.

По состоянию на начало мая издание “Голос Америки” сообщает о более чем десятке подобных холодильных прицепов-моргов установленных только на пристани в нью-йоркском Бруклине.

Сообщается как минимум о четырех стоянках для таких прицепов. Общее количество установленных моргов-рефрижераторов как в штате Нью-Йорк, так и в целом в США, на данный неизвестно.

Напомним, США “лидирует” по количеству умерших от COVID-19 в мире. По состоянию на вечер вторника зафиксировано более 70 тысяч умерших. Эпицентром вспышки является именно штат и город Нью-Йорк, здесь инфицированными являются более 320 тыс. человек, а от коронавирусной инфекции умерли более 25 тысяч человек. Всего в стране зафиксировано почти 1,2 млн инфицированных.

По информации газеты New York Times, в Белом доме прогнозируют, что до июня в США ежедневно будут регистрировать 200 тысяч новых случаев COVID-19. Впрочем, администрация президента США не подтвердила эту информацию.

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